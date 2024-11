Discord ne zaman açılacak? Discord erişim engelinde son durum

Dünyanın her yerinden milyonlarca kullanıcısı bulunan iletişim platformu Discord'a erişim, bir süredir Türkiye'den sağlanamıyor. Söz konusu erişim engelinin ne zaman biteceği ve ne kadar daha süreceği merak ediliyor. İşte, Discord erişim engelinde son durum...



DİSCORD NEDEN KAPATILDI?



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebinde, 5 Ekim'de "HAHA" rumuzlu Discord yayın kanalı üzerinden özellikle yaşı küçük çocuklar hedef alınarak zorbalık yapıldığı, bazı üyelerin daha da ileri giderek çevrelerindeki çocukların cinsel bölgelerinin fotoğraf ve videolarını çekerek grupta yayınladıkları, bazı üyelerin ise şantajla küçük çocukları kendi çıplak görüntülerini çekmeye zorlayıp, bu görüntüleri grupta paylaştıkları yönünde sosyal medya paylaşımları üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.



Yapılan incelemelerde, çocuğun cinsel istismarı, şantaj ve müstehcenlik içeren çok sayıda içeriğin Discord kanalında paylaşıldığının anlaşıldığı vurgulandı.



Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında gözaltı işlemlerine başlandığı ifade edilen talepte, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığından gönderilen rapora dikkati çekildi. Raporda, "Bu tür grupların, çocukların ve gençlerin cinsel kimliklerini şekillendirme süreçlerini manipüle ederek kimlik kargaşasını pekiştirebildiği ve topluma karşı bir başkaldırı sembolü olarak ayrıca bu mecralarda şantaj ve izleme sayılarıyla gelir elde ettikleri, kolay para kazanmanın yolunu bulmaları sebebiyle satanizmi cazip gösterdiği görülmüştür." tespitlerinin yapıldığı aktarıldı.



DİSCORD NE ZAMAN AÇILACAK?



Talepte, Discord'un, çocukların istismarına neden olan, şiddeti teşvik edici ve kamu düzeninin bozulmasına sebebiyet veren bir platform olduğunun değerlendirildiği kaydedildi.



Karar hakim kararıyla kaldırılabilecek



Söz konusu mahkeme kararının BTK'ye iletilmesinin ardından, Kurum Başkanı tarafından Discord uygulaması Türkiye'den erişime kapatıldı.



Uygulamanın tekrar açılması için ilgili hakimliğin kararını kaldırması gerekiyor.



DİSCORD HAKKINDA



Kullanıcıların sesli, görüntülü ve yazılı olarak iletişim kurmasına olanak tanıyan Discord, 2015 yılında ABD merkezli olarak kuruldu.



Bu yıl itibarıyla aylık 200 milyona yakın aktif kullanıcısı bulunan platform, oyun toplulukları tarafından yoğun olarak kullanılıyor. Bu topluluklar, oyun yayınları yaparak özel sunucularda bu oyunlar üzerine sohbet edebiliyor.



Dünyada 30’uncu en çok ziyaret edilen web sitesi olan Discord, oyun toplulukları arasında popülerlik kazanmış olsa da eğitim, sanat gibi farklı ilgi alanlarına sahip topluluklar tarafından da kullanılıyor. Kullanıcılar, sunucular adı verilen özel alanlar oluşturabiliyor veya mevcut sunuculara katılarak ilgi alanlarına yönelik sohbetlerde yer alabiliyor.



Dünyanın her yerinden kullanıcısı bulunan Discord'un en fazla kullanıldığı ülkeler listesinde ilk üç sırada ABD, Brezilya ve Hindistan yer alıyor.



Platformun kullanıcılarının yaş aralığına bakıldığında ise 24-34 yaş aralığı, yüzde 53 ile Discord'u en fazla tercih eden grup olarak öne çıkıyor. Bu yaş grubunu, yüzde 20 ile 16-24 yaş arası takip ediyor. Cinsiyet dağılımına bakıldığında Discord'daki her 10 kullanıcıdan yaklaşık 7'si erkek, 3'ü kadın.