Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Blinken'la görüşme faydalıydı, sorunları aşmak için çalışıyoruz

SON DAKİKA: ABD'de kritik görüşme: Çavuşoğlu ile Blinken bir araya geldi Haberi Görüntüle

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'la yaptığı görüşmenin "son derece verimli ve ikili ilişkilerin gelişmesi bakımından faydalı" olduğunu söyledi.

Teksas'ın Houston kentindeki Türk Başkonsolosluğunun yeni hizmet binası, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun katıldığı törenle açıldı.

"ABD İLE YAŞADIĞIMIZ SORUNLAR VAR"



Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada, "Küresel sistemin çoklu krizden geçtiği bir dönemde, Türkiye ile ABD arasındaki temasları artırıyoruz." dedi.



Bir gün önce Washington'da ABD'li mevkidaşı Anthony Blinken ile yaptığı ikili görüşmeye değinen Çavuşoğlu, "Görüşmelerimizin son derece verimli ve ikili ilişkilerin gelişmesi bakımından faydalı olduğunu söylemek isterim. ABD ile PYD-PKK, FETÖ ve yaptırımlar gibi bazı yaşadığımız sorunlar var. Bunları aşmak için de çalışıyoruz. Houston bölgesinde mevcut olan FETÖ üyeleriyle mücadelenin önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Vatandaşlarımızla birlikte bu örgüte karşı mücadelemizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

"TİCARET HACMİ HEDEFİMİZ 100 MİLYAR DOLAR"



Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacminin 32 milyar doları aştığını, hedefin ise 100 milyar dolar olduğunu belirten Çavuşoğlu, Houston Başkonsolosluğunun bulunduğu TeKSas eyaletinin enerji alanında çok önemli bir potansiyeli olduğuna ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin yükselmesindeki katkısına vurgu yaptı.



"KONSOLOSLUK SAYISI 260'A ULAŞACAK"



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açılış töreninde, Houston yerel yetkililerinin de dahil olduğu davetli grubuna hitabında, Türkiye'nin, bu sene açacağı iki başkonsolosluk binasıyla beraber dünyada 260 temsilciliğe ulaşacağı bilgisini paylaştı.



"ALPEREN ŞENGÜN'Ü ANMAZSAM OLMAZ"



Houston Başkonsolosluğunun yeni hizmet binasının açılışı için destek veren ABD Dışişleri Bakanlığına ve özellikle, Houston'daki yerel makamların yöneticilerine teşekkürlerini sunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yerel yetkililerle birlikte salonda hazır bulunan Houston Rockets'lı Türk basketbolcu Alperen Şengün'ün başarısına da atıfta bulundu.



Bakan Çavuşoğlu Şengün'le ilgili, "Sporu da ihmal etmememiz gerekiyor. Bu noktada milli basketçimiz gururumuz Alperen Şengün'ü anmazsam olmaz. Alperen sayesinde Houston Rockets Türkiye'de de çok popüler bir takım haline geldi. Şimdiden rekor üstüne rekor kırarak Rockets tarihine geçen Alperen kardeşimi canıgönülden tebrik ediyorum." dedi.

