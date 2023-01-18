SON DAKİKA HABERİ: ABD'de kritik görüşme: Çavuşoğlu ile Blinken bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Anthony Blinken ile Washington'da görüşüyor. Görüşme öncesinde Blinken, "Yakın müttefiklik ve ortaklık ruhu içinde fikir ayrılıklarını çözeceğiz" dedi. Çavuşoğlu ise, "Ortak stratejik çıkarlarımız doğrultusunda F-16 talebimizin kabulünü bekliyoruz" diye konuştu.

SON DAKİKA HABERİ: ABD'de kritik görüşme: Çavuşoğlu ile Blinken bir araya geldi
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Son dakika haberi!  Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD temasları kapsamında ABD'li mevkidaşı  Anthony Blinken ile bir araya geldi. 

Görüşmede, Halkbank, F-16, Suriye, Ukrayna, YPG, İsveç/Finlandia NATO üyelikleri, Yunanistan’la ilişkiler gibi başlıkların konuşulması bekleniyor.

BLINKEN: ORTAKLIK RUHU İÇİNDE FİKİR AYRLIKLARINI ÇÖZECEĞİZ

Görüşme öncesinde Blinken, "ABD- stratejik mekanizması bizim için büyük önem taşıyor. Yakın müttefiklik ve ortaklık ruhu içinde fikir ayrılıklarını çözeceğiz" açıklamasında bulundu.

ÇAVUŞOĞLU: F-16 TALEBİNİN KABULÜNÜ BEKLİYORUZ

Çavuşoğlu ise, "F-16 talebimizi tekrar gündeme getireceğiz. Talebimiz sadece Türkiye değil NATO'nun stratejik çıkarları için önem taşıyor. Müttefikler olarak stratejik diyaloğumuzu devam ettireceğiz. Ortak stratejik çıkarlarımız doğrultusunda F-16 talebimizin kabulünü bekliyoruz. Terörle mücadele konusundaki işbirliği beklentilerimizi artıracağız" diye konuştu.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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