Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: PKK İsveç'i adeta rehin almış durumda

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de mevkidaşıyla düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtladı.

Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

''İsveç'teki son olaylar terörle mücadelede İsveç kanunlarının ve yetkililerinin ne kadar gevşek olduğunu gösteriyor. PKK, adı üstünde terör örgütüdür. Terör örgütü PKK/YPG İsveç'in NATO üyesi olmaması için elinden geleni yapıyor.

PKK destekçisi bir milletvekili var. NATO'ya üye olunmaması için her türlü çabayı sarf ediyor.



Terörle mücadele konusunda somut adımlarını görmek istiyoruz. Sadece bize değil İsveç'in de ulusal çıkarlarına karşı çalışıyor. PKK İsveç'i adeta rehin almış durumda''