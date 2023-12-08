Dışişleri Bakanı Fidan, Kanada'ya gidecek

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Fidan'ın Gazze'de savaşın sona erdirilmesi ve kalıcı barışın sağlanması çalışmaları kapsamında Kanada'nın başkenti Ottava'yı ziyaret edeceği belirtildi.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sayın Bakanımız, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Temas Grubu’nun, Gazze’deki savaşın sona erdirilmesi ve kalıcı barışın sağlanmasına dönük çalışmaları çerçevesinde 9 Aralık 2023 tarihinde Ottava’yı ziyaret edecektir."
- Etiketler :
- Haberler -
- Hakan Fidan
- Haberler
- Kanada