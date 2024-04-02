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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Şam'daki saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Suriye’nin başkenti Şam’daki İran Büyükelçiliği’ni hedef alan saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “Söz konusu eylemin, tüm bölgeyi etkileyecek bir çatışmaya dönüşmesinden endişe duyuyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Şam'daki saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, ’in Şam’daki Büyükelçiliği’ni hedef alan saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

İsrail'den Şam'a hava saldırısı | İran: 2 general dahil 7 yetkili öldü

İsrail'den Şam'a hava saldırısı | İran: 2 general dahil 7 yetkili öldü

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“İsrail’in, Şam’daki İran Büyükelçiliğini hedef alan saldırısını kınıyoruz. İsrail, son dönemde işlediği uluslararası hukuk ihlallerine bir yenisini eklemiştir.” denilen açıklamada, söz konusu saldırının tüm bölgeyi etkileyecek bir çatışmaya dönüşmesinden endişe edildiği belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, “İlgili tüm tarafları, sağduyulu ve itidalli hareket etmeye ve uluslararası hukuka riayet etmeye davet ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.

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