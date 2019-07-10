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Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz'deki sondaj gerilimi ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın "Türkiye Doğu Akdeniz'in şımarık çocuğu olmayı bırakmalı" sözlerine ilişkin bir açıklama yapıldı.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Bilindiği üzere Fatih gemimiz Mayıs ayı başında, Kıbrıs Adası'nın batısında Hükümetimizin Türkiye Petrolleri'ne 2009 ve 2012 yıllarında verdiği ruhsat sahaları içinde ve ülkemizin BM'ye deklare ettiği kıta sahanlığı dahilinde sondaj faaliyetlerine başlamıştır. Yavuz sondaj gemimiz de ahiren Karpaz yarımadası'nın güneyine intikal etmiş olup, KKTC'nin 2011 yılında Türkiye Petrolleri'ne verdiği ruhsat sahaları içinde Kıbrıs Türkleri adına sondaj faaliyetlerinde bulunacaktır.



"GÜNEY KIBRISI İSTİKRARSIZLIĞA SÜRÜKLEYEN RUM KESİMİ"



Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın verdiği bir mülakatta, ülkemizin Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuka uygun olarak yürüttüğü faaliyetleriyle ilgili ifadelerini yadırgıyoruz. “Avrupa’nın şımarık çocuğu” unvanı esasen Yunanistan’a aittir. Avrupa’nın haylaz çocuğu ise, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde Avrupa Birliği üyesi olan ve Yunanistan’la birlikte yıllardır Doğu Akdeniz’i istikrarsızlığa sürükleyen Güney Kıbrıs Rum Yönetimidir. Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin uluslararası hukuka aykırı bir şekilde sözde Ada’nın tamamını temsil ederek, Avrupa Birliği üyesi olması, kendilerine Kıbrıs Türklerinin meşru hak ve çıkarlarını gasp etme hakkını vermez.

AB'DE GÜNDEM SONDAJ GERİLİMİ

"TÜRKLER YOK GİBİ DAVRANILMASI İBRET VERİCİ"



Bu anlayışla, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ve AB yetkilileri tarafından yapılan ve ülkemizin bu faaliyetlerini yasadışı olarak niteleyen açıklamaları da reddediyoruz. Bu açıklamalarda, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ortak kurucusu olan, ancak hakları 1963 yılından itibaren gasp edilen Kıbrıs Türklerinden hiç bahsedilmemesi ve Ada'da sanki Kıbrıs Türkleri yokmuş gibi davranılması ibret verici bir durumdur.



"AB ARABULUCU OLAMAZ"

Avrupa Birliği de Rum-Yunan ikilisinin, Ada’nın eşit sahiplerinden Kıbrıs Türklerinin hakları üzerinden oynadığı oyuna ortak olarak bu hukuksuzluğun bir aktörü haline gelmiştir. Böylece Avrupa Birliği’nin, Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik müzakere süreçlerinde tarafsız bir arabulucu rolünü üstlenemeyeceği açıkça ortaya çıkmıştır.



"TÜRK HALKININ ÇIKARLARINI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye, Doğu Akdeniz’de kendisinin kıta sahanlığı haklarını koruduğu gibi, Kıbrıs Rum tarafı Kıbrıs Türklerini hidrokarbon kaynakları konusunda gelir paylaşımı dahil karar alma mekanizmalarına dahil etmediği ve haklarını garanti altına almadığı sürece, Ada’nın etrafında Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını da savunmaya devam edecektir. Bu çerçevede, Yavuz sondaj gemimizin faaliyetlerinin yasal ve meşru dayanağını teşkil eden ruhsatları veren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamları tarafından yapılan açıklamaları da tamamıyla destekliyoruz."

Nikos Dendias

YUNAN BAKANIN AÇIKLAMASI



Yunanistan'da geçen pazar günü yapılan erken genel seçim sonucunda muhafazakar Yeni Demokrasi Partisi tek başına iktidara gelmişti. Parti lideri Kiryakos Miçotakis, önceki gün açıkladığı kabinesinde Dışişleri Bakanlığı görevini Nikos Dendias'a vermişti. Dendias da göreve gelir gelmez yaptığı açıklamada Doğu Akdeniz'deki gerilim üzerinden Türkiye'yi eleştirmiş ve "Türkiye Doğu Akdeniz'in şımarık çocuğu olmayı bırakmalı" ifadesini kullanmıştı.