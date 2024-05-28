Diyaliz sonrası ölüm

Burdur Devlet Hastanesi’nde 25 Mayıs Cumartesi günü 08.00- 12.00 ile 12.00- 16.00 seansında diyalize giren hastalardan bazıları baş dönmesi, mide bulantısı, şuur bulanıklığı ve nakil aracından inememe tarzı şikayetlerle hastaneye geri dönmüştü.



Bunun üzerine hastane yönetimi gün içinde diyalize giren tüm hastaları hastaneye çağırıp yapılan tetkiklerin ardından gün içinde diyaliz merkezinde tedavi olan 33 hasta Afyon, Isparta, Antalya, Bucak’ta bulunan devlet hastaneleri ve özel diyaliz merkezlerine sevk edildi. Sevk edilen 33 hastanın 14’ü ise entübe edilmişti.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Antalya'ya sevk edilen durumu ağır olan hastalardan 70 yaşındaki Mustafa Demir hayatını kaybetti.



23 hastadaki şikayetlerin ardından durumu ağır olanlar başka illere sevk edilmişti. Diğer hastaların tedavisi sürüyor..