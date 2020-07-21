Diyanet İşleri'nden muhalefete Ayasofya'da ilk namaz daveti

Ayasofya’da kılınacak ilk Cuma namazı için hazırlıklar sürüyor.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ilk namaz için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i de davet etti.



CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğu, gelen davete teşekkür etti ancak katılmayacağını bildirdi.

Kılıçdaroğlu’nun Ali Erbaş'a, ibadetin kameralar önünde gerçekleştirilmesini hiçbir zaman doğru bulmadığını ifade ettiği öğrenildi.

CHP liderinin kararında 37. Olağan Kurultay hazırlıklarının da etkili olduğu belirtiliyor.

Korumasının corona virüse yakalanmasının ardından ardından karantina süreci devam eden Akşaner’in katılıp katılamayacağına doktorlarının karar vereceği belirtildi.

Doktorların onay vermesi durumunda Akşener’in kararının katılma yönünde olduğu öğrenildi.



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