Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 24 Mart 2024

Diyarbakır İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Diyarbakır için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Diyarbakır hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 13°. Yarın için Diyarbakır hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 15°. 26 Mart 2024 Salı Diyarbakır hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 10°. 27 Mart 2024 Çarşamba Diyarbakır hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 15°.