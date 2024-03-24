Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 24 Mart 2024

Diyarbakır için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Diyarbakır İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Diyarbakır için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Diyarbakır hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 13°. Yarın için Diyarbakır hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 15°. 26 Mart 2024 Salı Diyarbakır hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 10°. 27 Mart 2024 Çarşamba Diyarbakır hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 15°.
Bugün
13/
0
Yarın
15/
2
Salı
10/
2
Çarşamba
15/
0
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