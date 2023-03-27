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Diyarbakır'da 14 yaşındaki çocuğa şiddet: Tutuklu polis sayısı 5'e yükseldi

SON DAKİKA HABERİ: Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 14 yaşındaki çocuğa işkence iddiası ile ilgili serbest bırakılan 2 polis, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 5'e çıktı.

Diyarbakır'da 14 yaşındaki çocuğa şiddet: Tutuklu polis sayısı 5'e yükseldi
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Son dakika haberi! Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 14 yaşındaki bir çocuğun dövülmesiyle ilgili gözaltına alınıp serbest bırakılan 2 polis memuru hakkında tutuklama kararı verildi.

Lice Cumhuriyet Savcılığı, 21 Mart'ta 14 yaşındaki Y.D'yi darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 1'i komiser, 5 polis memurundan 2'sinin serbest bırakılmasına itiraz etti.

Savcılığın itirazı üzerine Lice Asliye Ceza Mahkemesi, serbest bırakılan 2 polis memurunun tutuklanmaları yönünde karar verdi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen 5 polis memurundan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "nitelikli kasten yaralama" suçundan tutuklanmış, 2'si serbest bırakılmıştı.

Diyarbakır Valiliği de olayla ilgili söz konusu 5 polis memurunun görevden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.

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