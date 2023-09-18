Diyarbakır’da husumetli aileler arasında silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Dumlupınar Mahallesi 802. Sokak'ta karşılaşan ve aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.



Açılan ateş sonucu H.T. ve R.G. olay yerinde hayatını kaybetti, M.G. ve S.T. yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralılardan M.G. ambulansla Bismil Devlet Hastanesi'ne, S.T. ise Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.



M.G. doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



Ölen 3 kişinin cenazesi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Bismil Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında yaralı S.T. ile 2 şüpheli gözaltına alındı.