Diyarbakır'da katliam gibi kaza: 3 ölü, 5 yaralı

Diyarbakır-Eğil kara yolunun 28. kilometresinde Ş.T. idaresindeki minibüs ile karşı yönden gelen sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.



Kazada, 3 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.



İtfaiye ekipleri 3 kişinin cenazesini sıkıştıkları otomobilden çıkardı.



Cenazeler, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin