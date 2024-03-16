Diyarbakır’da kaza sonucu otomobil  alev aldı

Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesi Barış Mahallesi’nde kaza meydana geldi.



Kontrolsüz kavşakta meydana gelen kazada yaralanan olmazken, çarpışan iki araçtan biri olan hafif ticari taksi kaza sonrası alevlere teslim oldu.



İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta çıkan yangını kısa sürede söndürdü.



Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, ticari taksinin yanma anı güvenlik kameralarınca yansıdı.



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