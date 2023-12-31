Diyarbakır’da pistten çıkan özel jet kaldırıldı

Atatürk Havalimanı’ndan kalkan, TC-LLL kuyruk tescilli Cessna 560XL Citation XLS tipi 1'i çocuk 11 kişinin bulunduğu özel jet, saat 11.30 sıralarında Diyarbakır Havalimanı’na iniş yaptığı esnada henüz bilinmeyen bir nedenle pistten çıkarak kaza yaptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, uçaktan tahliye edilen mürettebat ve yolcuların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Kazanın meydana geldiği pist uçuşa kapatılırken, Diyarbakır’a iniş yapacak uçaklar ise çevre illere yönlendirildi. Kaza ile ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Yaklaşık 9 saatlik çalışmanın ardından özel jet, vinç ile kaldırılıp tıra yüklenerek kaza yerinden çekildi.



Çalışmaların tamamlanmasıyla havalimanının uçuşlara 22.00’da açılması planlandığı öğrenildi.