Doğu Ekspresi'ne 35 bin turist

Bahar gelmesine rağmen beyaz örtüyle çevrili. 25 saatlik eşsiz manzarada doğanın güzellikleriyle baş başa. Doğu Ekspresi yılın ilk üç ayında 35 bin yolcu taşıdı.



Doğu Ekspresi ve Turistik Doğu Ekspresi trenleri 25 saatlik güzergahta yolcularını masalsı bir serüvene çıkarıyor. Ankara'dan başlayan yolculukta Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum güzergahını izleyen tren, 1310 kilometre yol kat edip Kars'a ulaşıyor.



Ankara ile Kars arasında yapılan karşılıklı tren seferleri, Ramazan Bayramı tatilinde de ilgi gördü. Tren, gençler, doğa tutkunları, fotoğrafçılar başta olmak üzere her yaştan gezi tutkununu taşıdı.



Doğu Ekspresi seferlerinin önümüzdeki dönemde de çok sayıda turist tarafından tercih edilmesi bekleniyor.