Meteoroloji, gök gürültülü sağanak yağışın beklendiği Doğu Karadeniz için sel ve su baskını uyarısı yaptı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Cuma sabah saatlerinde Doğu Karadeniz’de başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinde etkisini artırarak Rize çevreleri ile Trabzon’un doğu (Araklı, Of, Sürmene, Hayrat, Dernekpazarı) ve Artvin’in kıyı (Arhavi, Kemalpaşa, Hopa, Murgul, Borçka) ilçelerinde, Cumartesi günü sabah saatlerine kadar çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."



SEL FELAKETİ SONRASI TRABZON'DA RİSKLİ BİNA DENETİMİ

