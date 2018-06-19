Vatan Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, mal varlığını açıkladı.

Beşiktaş'taki evinde eşi Şule ve oğlu Sadık Can Perinçek ile kameraların karşısına geçen Perinçek, Türkiye'yi yönetmeye aday olduklarını belirtti.

Perinçek, "Milletimizden bunu istiyoruz. Bu yetkiyi isterken sadece parti programıyla değil, evimizi de görsünler istiyoruz. Hazreti Muhammed, 'Yöneticileri fakir olan milletler zengin, yöneticileri zengin olan milletler fakir olur' diyor. Ölürken bir tane kilimi, testisi ve su bardağı vardı. Hazreti Muhammed'i ve Atatürk'ü örnek alıyoruz" diye konuştu.



Taşınmaz malları olmadığını söyleyen Perinçek, şunları kaydetti:

"Bu dünyadan ayrılırken Yunus Emre gibi üryan gelip üryan gitme düşüncesindeyiz. Mal mülk olarak Abidin Dino'nun 'Namık Kemal' portresi ve bunu yollarken gönderdiği bir mektup var. Fikret Otyam'ın "Keçiler" tablosu var. Muharrem Piri’nin "Atlar" resmi var. 10 bin adet de kitap var. Piyanomuz var."

"SİLAH AMBARGOSU ANLAMINA GELİYOR"

Şule Perincek’in dedesi Yüzbaşı Vasfi Efendi'nin, 19 Mayıs 1915'te Çanakkale'de şehit düştüğünü kaydeden Doğu Perinçek, kendi ailesinden de şehitlerin bulunduğu anlattı.

Evinde gazetecilerin sorularını da cevaplayan Perinçek, bir gazetecinin F35 uçaklarıyla ilgili sorusuyla ilgili şöyle konuştu:

"Bu, silah ambargosu anlamına geliyor. Hükümetin buna cevabı çok cılız, çok kişiliksiz. Vatan Partisi olarak İncirlik üssüne el konulması ve bir hafta süre verilerek oradaki uçak ve askerlerin vatanımızı terk etmesi kararındayız. Bu basit bir silah ambargosu değil. ABD, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs, Doğu Akdeniz'de Noble Dina tatbikatı yaptı. Bu askeri tatbikat, doğrudan Türkiye’yi hedef alıyor. Namlular Türkiye'yi hedef alıyor. Amerika, doğrudan ilk kez Türkiye'yi hedef aldı. Daha önce PKK, FETÖ ve IŞİD'i üstümüze salmıştı. Netanyahu, Çipras ve Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs'ta buluştular. Doğu Akdeniz petrolünün Avrupa'ya aktarımı için. Amerika, Türkiye'yi düşman olarak görmekte ve düşman tanımı içerisinde. Donanmasıyla, 6. filosuyla ve bütün Akdeniz’deki gemileriyle, Amerika ve İsrail tehditleriyle karşı karşıyayız. Önümüzdeki kısa sürede bunun ciddi sonuçlarını göreceğiz. Bu tatbikatlar boşa değil. Türkiye, Doğu Akdeniz ve Ege'de, Amerika ile karşı karşıya gelmiştir."

ÇİN, RUSYA, SURİYE VE İRAN İLE İŞBİRLİĞİ

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde geçen yıl yapılan bağımsızlık referandumunu eleştiren Perinçek, referandumla orada ikinci bir İsrail devletinin kurulmak istendiğini, ancak Vatan Partisi'nin girişimiyle bu planın önüne geçildiğini savundu.

Türkiye'nin Amerika'dan korkacak bir şeyinin olmadığına dikkati çeken Perinçek, "Yeter ki doğru ittifak tercihimizi yapalım. Çin, Rusya, Suriye ve İran'la işbirliğimizi kuralım. Amerika uzaklardan gelip bize meydan okuyamaz. Bugünkü hükümet doğru siyaset izleyemiyor. Hala 'Amerika müttefikimiz' diyorlar. Biz artık NATO üyesi değiliz. NATO demek, fiilen Amerika demek. NATO’ya yaslanmak gibi bir çaremiz yok. 15 Temmuz’da Türk Amerikan savaşı yaşandı. O gece Türk Amerikan savaşı oldu. Amerikan askerlerini bu savaşta yok ettik" ifadelerini kullandı.

Perinçek, eski başbakanlardan Tansu Çiller'in AK Parti'nin 17 Haziran'da Yenikapı'da yaptığı mitinge katıldığının hatırlatılması üzerine, "Kendi hakkıdır. Her Türk vatandaşı gibi siyaset yapma sorumluluğuna sahiptir" değerlendirmesinde bulundu.

SICAK PARA DUASI

Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Perinçek, "Sıcak para duasına çıkarak Türkiye yönetilemez. Ekonomimiz ve güvenliğimiz Batı'nın tehdidi altında. Mehmetçik'imiz şu anda Amerika'nın piyonlarıyla savaşıyor. Şimdi artık Amerikan piyonları imha edilince, Amerika doğrudan Türkiye’yi tehdit etmektedir" görüşünü dile getirdi.

"ÇANKAYA'DAN YÖNETECEĞİM"

Perinçek, 24 Haziran'daki seçimlerden sonra Vatan Partisi'sinin hükümet kuracağını savunarak, şunları söyledi:

"Türkiye ikinci İstiklal Savaşı'ndan başarı ile çıkmak zorunda. Bu başarıyı yakalayacak olan da Vatan partisidir. Seçilirsem Çankaya'dan Türkiye’yi yöneteceğiz. Çankaya sade yaşamın merkezi. Lüks yoktu. O bakımından devrimci Çankaya, cumhuriyet kültünün simgesidir. Beştepe'yi Türkiye Bilimler Akademisinin hizmetine vereceğiz."Vatan Partisi'nin seçimleri kazandıktan sonra hükümeti devralmasının ardından yolsuzluk mahkemelerini kuracağını vurgulayan Perinçek, kaynakların verimliliğe gideceğini, üreten bir ekonomiyi kuracaklarını dile getirdi.

Perinçek, TRT'nin yayınını üstleneceği bir programda parti liderlerini ve cumhurbaşkanı adaylarını açık oturumda tartışmaya davet etti.

