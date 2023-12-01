Doğum sırasında annenin vücudunda unutulan gazlı beze inceleme

2 YIL BOYUNCA ARA ARA AĞRI ÇEKTİ



Hastaneden ayrılan Y.S.’nin 2 yıl boyunca ara ara ağrıları ve iltihap akıntısı devam etti. Bu sürede başvurduğu hastanelerde sonuç alamayan kadın, ağrıyla geçen 2 yılın ardından 2 ay önce Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu.



TOMOGRAFİDE ORTAYA ÇIKTI



Burada yapılan kontrolde, doktor tomografi istedi. Çekilen tomografide, Y.S.’nin vücudunda doğum sonrası unutulan sargı bezi görüldü.



İhmal nedeniyle 2 yıldır yaşadıklarından dolayı şoke olduğunu belirten Y.S.'nin vücudundaki 30 santimetrelik gazlı bez ameliyatla çıkarıldı.



Olayla ilgili dava açmaya hazırlanan Y.S.’nin durumunun gündeme gelmesinin ardından, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü, hastane ve doktor D.A. hakkında inceleme başlattı.