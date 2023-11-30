Doğumda gazlı bez unutuldu: 2 yıl sonra tespit edildi

Antalya'da yaşayan 32 yaşındaki Y.S. 2021 yılında sezaryen doğum yaptı. Ameliyat sırasında vücudunda gazlı bez unutulan hastanın doğumdan sonra sağlık sorunları başladı.



Taburcu olduğu gün kusma ve ağrı şikayetiyle tekrar hastaneye başvuran Y.S. bağırsaklarındaki enfeksiyon nedeniyle 12 gün tedavi gördü.

Tedavi sonrasında dikişleri iltihaplanan Y.S.’nin doktoru durumun normal olduğunu söylerek hastayı evine gönderdi.

Ağrıları 2 yıl boyunca geçmeyen kadın, sonunda Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Çekilen tomografi sonucunda kadının vücudunda gazlı bez unutulduğu belirlendi.

Hastane yönetimi, konudan yeni haberdar olduklarını ve iddiayı incelediklerini açıkladı. Genç kadın, hastane ve doktor hakkında dava açmaya hazırlanıyor.