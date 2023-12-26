Doğumda "sıra beklettiler" iddiası: Anne karnındaki bebeğin ölümüne soruşturma

"DOĞUMU GELMİŞ HASTA BEKLETİLİR Mİ?"



Ali Çağlar’ın babası Mete Çağlar ise doğuma gelen gelininin dışarıda bekletildiğini iddia ederek, "Doğumu gelmiş hasta bekletilir mi? Al içeriye müdahale et. Çocuk sabah annesinin karnında canlıydı. Sen orada hastayı bekletiyorsun. Olacak iş mi bu? Oğlum ‘Benim çocuğumu öldürdünüz" diye bağırdı. Gelip onu aldık dışarı çıkardık” diye konuştu. Gamze Çağlar, karnındaki ölü bebeğiyle hastane bahçesinde ağladı. Kadının, bebeğin alınması için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi. Hastane yönetimi, konuyla ilgili daha sonra açıklama yapılacağını bildirdi.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Bolu İl Sağlık Müdürlüğü, bebeğin ölümü hakkında soruşturma başlattı.



Açıklamada, "Basına yansıyan, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesi'nde yaşanan bahsi geçen olaya dair iddialarla ilgili idari soruşturma başlatılmış olup, Bolu Valiliği İl Sağlık Müdürlüğümüzce, süreç yakından ve titizlikle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.