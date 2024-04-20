Dolmabahçe'de Erdoğan-Haniye görüşmesi

İsrail-İran gerginliği sürerken bir yandan da İsrail Gazze'deki saldırılarını devam ettiriyor.
Gazze'de ateşkes arayışları da şu ana dek sonuç vermedi. Türkiye diplomatik çabalarını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Hamas'ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye ile bir araya geldi.
Basına kapalı yapılan ve 2,5 saat süren görüşmede ateşkes çabaları, insani yardımların ulaştırılması ele alındı.
“TÜRKİYE HER ZEMİNDE GAZZE’DEKİ KATLİAMLARI ANLATACAK”
Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan bir açıklama yapıldı.
İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin uluslararası toplumun dikkatini Filistinlilere uygulanan zulme çekmek için diplomatik gayretlerini sürdürdüğünü ve vahşetin son bulması ile acil kalıcı ateşkes ihtiyacının her fırsatta vurgulandığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Filistinlilere uyguladığı zulmün bedelini mutlaka bir gün ödeyeceğini, Türkiye’nin her zeminde Gazze’ye yönelik katliamları anlatmaya devam edeceğini, tüm çabaların bölgesel barışın anahtarı olan bağımsız Filistin Devleti’nin kurulması ve bölgeye kalıcı huzurun gelmesi için sarf edildiğini ifade etti.
“FİLİSTİNLİLER BİRLİK İÇİNDE HAREKET ETMELİ”
Filistinlilerin birlik içinde hareket etmesinin hayati öneme sahip olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e verilecek en güçlü cevabın ve zaferin yolunun birlik ve bütünlükten geçtiğini ve uluslararası kamuoyunu yanlış yönlendiren İsrail’e karşı Filistin’in haklı davasının ve gerçeklerin daha çok anlatılması gerektiğini söyledi.
Görüşmede Türkiye’nin Gazze’ye yardımlarının sürdüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e yönelik bir dizi yaptırımın da hayata geçirildiğini anlattı.
İSRAİL İLE İRAN ARASINDAKİ GERİLİM
İsrail ile İran arasındaki gerilimleri de değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşananların İsrail’e zemin kazandırmaması gerektiğini, Batı’da İsrail’in saldırılarını sorgulayan havanın dağılmaması için dikkatleri yeniden Gazze’ye çekecek çalışmalar yapılmasının önemini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Haniye’ye İsrail saldırısında şehit düşen çocukları ve torunları için başsağlığı dileklerini de iletti.
ERDOĞAN, MISIR DIŞİŞLERİ BAKANI ŞUKRİ İLE DE BİR ARAYA GELDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haniye ile görüşmesinin ardından Türkiye'ye ziyarette bulunan Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'yi kabul etti.
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