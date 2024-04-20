Dolmabahçe'de Erdoğan-Haniye görüşmesi

“FİLİSTİNLİLER BİRLİK İÇİNDE HAREKET ETMELİ”



Filistinlilerin birlik içinde hareket etmesinin hayati öneme sahip olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e verilecek en güçlü cevabın ve zaferin yolunun birlik ve bütünlükten geçtiğini ve uluslararası kamuoyunu yanlış yönlendiren İsrail’e karşı Filistin’in haklı davasının ve gerçeklerin daha çok anlatılması gerektiğini söyledi.



Görüşmede Türkiye’nin Gazze’ye yardımlarının sürdüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e yönelik bir dizi yaptırımın da hayata geçirildiğini anlattı.



İSRAİL İLE İRAN ARASINDAKİ GERİLİM



İsrail ile İran arasındaki gerilimleri de değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşananların İsrail’e zemin kazandırmaması gerektiğini, Batı’da İsrail’in saldırılarını sorgulayan havanın dağılmaması için dikkatleri yeniden Gazze’ye çekecek çalışmalar yapılmasının önemini vurguladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Haniye’ye İsrail saldırısında şehit düşen çocukları ve torunları için başsağlığı dileklerini de iletti.

ERDOĞAN, MISIR DIŞİŞLERİ BAKANI ŞUKRİ İLE DE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haniye ile görüşmesinin ardından Türkiye'ye ziyarette bulunan Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'yi kabul etti.