Dolmabahçe'de Erdoğan-Haniye görüşmesi

Basına kapalı yapılan ve 2,5 saat süren görüşmede ateşkes çabaları, insani yardımların ulaştırılması ele alındı.

“TÜRKİYE HER ZEMİNDE GAZZE’DEKİ KATLİAMLARI ANLATACAK”



Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan bir açıklama yapıldı.



İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin uluslararası toplumun dikkatini Filistinlilere uygulanan zulme çekmek için diplomatik gayretlerini sürdürdüğünü ve vahşetin son bulması ile acil kalıcı ateşkes ihtiyacının her fırsatta vurgulandığını söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Filistinlilere uyguladığı zulmün bedelini mutlaka bir gün ödeyeceğini, Türkiye’nin her zeminde Gazze’ye yönelik katliamları anlatmaya devam edeceğini, tüm çabaların bölgesel barışın anahtarı olan bağımsız Filistin Devleti’nin kurulması ve bölgeye kalıcı huzurun gelmesi için sarf edildiğini ifade etti.