DSP Genel Başkan Yardımcısı Murat Özbilge hayatını kaybetti (Murat Özbilge kimdir?)

DSP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Murat Özbilge(63) ailesi ile birlikte gittiği İstanbul’da kalp krizi sonucu vefat etti.



İstanbul'da bir alışveriş merkezinde ailesi ile birlikte alışveriş yapan, daha sonra aracına tek olarak dönen Özbilge'den bir süre haber alamayan ailesi aracın yanına gitti. Aracın içinde yarı baygın halde Özbilge'yi görüp ulaşmaya çalışan ancak tüm çabalarına rağmen kilidi açamayan aile itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Aracın kapısının açılmasının ardından sağlık ekiplerinin tetkiklerde Özbilge'nin vefat ettiği ailesine bildirildi. Kalp krizi geçirdiği düşünülen 63 yaşındaki Ahmet Murat Özbilge 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde DSP Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı adayıydı. Ayrıca geçen yıl Bursalı bir diğer Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul aracında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.

AHMET MURAT ÖZBİLGE KİMDİR?

Ahmet Murat Özbilge, 1963 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan Özbilge 1994 yılında DSP üyesi oldu. Partisinde yöneticilik, saymanlık ve sekreterlik gibi görevleri üstlendi.



1999 ve 2004 yıllarında DSP Belediye Meclis Üyeliği, Belediye Başkan Vekilliği, Encümen Üyeliği, Eğitim Hizmet Güvence Komisyonu Başkanlığı, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı ve Belediye Meclisi Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu.



2011 yılında yapılan Kurultayda Parti Meclisi Üyeliğine seçildi. DSP Genel Merkezi Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcılığı, Basın Yayın, İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. DSP Parti Sözcülüğü yaptı.