Düden Çayı’nda gizemli ölüm

Antalya Düden Çayı’nda erkek bir kişinin cansız bedeni bulundu. Cesedin üzerinden kimlik çıkmazken polis ekipleri intihar ihtimali üzerinde duruyor.

Düden Çayı’nda gizemli ölüm

Kepez ilçesi Habibler Mahallesi 5721 sokak bitimindeki Düden Çayı’nda bir kişinin hareketsiz olduğunu fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine itfaiye, polis, deniz polisine bağlı kurbağa adamlar ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen kurbağa adamlar, çaydaki hareketsiz kişiyi karaya çıkardı.

İNTİHAR MI CİNAYET Mİ?

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde erkek kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Çaydaki bir ağacın altında çalılıklara takılmış vaziyette bulunan cesedin ölümüne ilişkin polis ekipleri intihar ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.

Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeni araştırılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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