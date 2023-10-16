Düğün konvoyunda gelin arabasının önünü kesen çocuk ağır yaralandı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, gelin arabasının önünü kesen 12 yaşındaki çocuk, aracın altında kaldı. A.H. isimli çocuk, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı verirken, araç sürücüsü gözaltına alındı.

Düğün konvoyunda gelin arabasının önünü kesen çocuk ağır yaralandı

’de düğün konvoyundaki gelin arabasının önünü kesen çocuk, aracın altında kalarak ağır yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Şehit Pilot Volkan Koçyiğit Bulvarı’nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, düğün konvoyunda en önde yer alan ve O.A.A. idaresindeki 35 BEJ 855 plakalı gelin arabası, caddede seyir halindeyken çocuklar aracın önünü kesti.

Suriye uyruklu olduğu öğrenilen 12 yaşındaki A.H. aracın çarpması sonucu otomobilin altında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, A.H.’nin ağır yaralandığı belirlendi. A.H., sağlık ekipleri tarafından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, çocuğun durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Araç sürücüsü O.A.A. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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