Düğün salonları açıldı mı? (Düğün, nikah ve kına etkinlikleri yapılabilecek mi?)

1 Haziran itibariyle uygulanacak kademeli normalleşme döneminde alınacak tedbirler duyuruldu.

Alınan kararlara göre açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve nikah şeklindeki düğün törenleri, belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren başlayabilecek.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, düğülerde yiyecek-içecek ikramı yapılmayacak, kapalı alanda 100 kişi sınırı olacak, nişan ve kına gibi etkinliklere ise 1 Temmuz sonrasında izin verilecek.

Genelgeye göre açık alanda düğün merasimlerinde uyulması gereken kurallar şu şekilde:



15 Haziran 2021 Salı gününe kadar yiyecek-içecek ikramının yapılmaması,



Masa ve sandalyeler arasında gerekli mesafenin bırakılması ile temizlik, maske, mesafe kurallarına uyulması,



Kapalı alanlarda ise yukarıdaki kurallara ilave olarak şu kararlara uyulacak:

Kişi başı asgari 6 m2 alan bırakılması,

Azami 100 davetli ile sınırlandırılması, kaydıyla 01 Haziran 2021 Salı gününden itibaren yapılabilecektir.



Yiyecek-içecek ikramına ve kapalı alanlarda azami davetli sayısına ilişkin kısıtlamalara 15 Haziran 2021 Salı günü son verilecektir. Bu tarihten sonraki nikah törenleri ve düğünlerde yiyecek- içecek ikramı yapılabilecek olup kapalı alanlarda kişi başına en az 6 m2 alan bırakılması kaydıyla azami katılımcı sınırı uygulanmayacaktır.



Nişan ve kına gibi etkinliklere 01 Temmuz 2021 tarihinden sonra izin verilecektir.

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