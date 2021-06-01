Düğün salonları açıldı mı? (Düğün, nikah ve kına etkinlikleri yapılabilecek mi?)

Corona virüs nedeniyle iptal edilen düğün merasimleri bugünden itibaren yapılabilecek. Kademeli normalleşme kararlarına göre düğün törenlerinde 100 kişi sınırlaması uygulanacak ve yiyecek-içecek ikramı yapılmayacak.

01.06.2021 - 11:44

Düğün salonları açıldı mı? (Düğün, nikah ve kına etkinlikleri yapılabilecek mi?)

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1 Haziran itibariyle uygulanacak kademeli normalleşme döneminde alınacak tedbirler duyuruldu. 

Alınan kararlara göre açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve nikah şeklindeki düğün törenleri, belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren başlayabilecek.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, düğülerde yiyecek-içecek ikramı yapılmayacak, kapalı alanda 100 kişi sınırı olacak, nişan ve kına gibi etkinliklere ise 1 Temmuz sonrasında izin verilecek.

Genelgeye göre açık alanda düğün merasimlerinde uyulması gereken kurallar şu şekilde: 

15 Haziran 2021 Salı gününe kadar yiyecek-içecek ikramının yapılmaması,

Masa ve sandalyeler arasında gerekli mesafenin bırakılması ile temizlik, maske, mesafe kurallarına uyulması,

Kapalı alanlarda ise yukarıdaki kurallara ilave olarak şu kararlara uyulacak:

Kişi başı asgari 6 m2 alan bırakılması,

Azami 100 davetli ile sınırlandırılması, kaydıyla 01 Haziran 2021 Salı gününden itibaren yapılabilecektir.

Yiyecek-içecek ikramına ve kapalı alanlarda azami davetli sayısına ilişkin kısıtlamalara 15 Haziran 2021 Salı günü son verilecektir. Bu tarihten sonraki nikah törenleri ve düğünlerde yiyecek- içecek ikramı yapılabilecek olup kapalı alanlarda kişi başına en az 6 m2 alan bırakılması kaydıyla azami katılımcı sınırı uygulanmayacaktır.

Nişan ve kına gibi etkinliklere 01 Temmuz 2021 tarihinden sonra izin verilecektir.

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