Düğünde uyarı pankartı da yetmedi: Maganda kurşunu bir kişiyi öldürdü

Konya'da düğünde başına mermi isabet eden bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Düğün sahibinin "silah sıkmak yasaktır" yazılı pankartı ise dikkat çekti..



Olay Çumra ilçesinde meydana geldi. Düğünde havaya ateş etmek isteyen bir kişinin tabancası iddiaya göre tutukluk yaptı. Uğraştığı sırada silah ateş aldı, iki kişi yaralandı.

Başına mermi isabet eden Osman Akman hayatını kaybetti. Kolundan yaralanan Orhan Öztürk'ün ise durumu iyi. Zanlı gözaltına alındı.

Olaydan önce düğün sahibinin duvara "düğün alanları matem yeri olmasın, düğünümüzde silah atmak yasaktır" yazılı bir pankart açtığı ancak buna rağmen silah sıkıldığı öğrenildi.