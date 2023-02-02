Mustafa Yılmaz nerede, bulundu mu? Düğününden 17 gün sonra kaybolan Mustafa Yılmaz olayında flaş gelişme

Elazığ'da evlenen 25 yaşındaki Mustafa Yılmaz, evlendikten 17 gün sonra ortadan kayboldu. Genç kadın, eşinin şüpheli kaybından babası ve kuzenini sorumlu tuttu. İddialar akıllara durgunluk veren cinstendi.

Nurten Yılmaz: "Babamın eşimi işkence ederek öldürdüğünü düşünüyorum" açıklamasıyla kan dondurdu.



Ailesinin bu evliliğe onay vermediğini belirten genç kadın kocasının bulunması için gözyaşları içinde Müge Anlı'dan yardım istedi.

KUZENİNİ AZMETTTİRDİĞİ İDDİA EDİLİYOR



Mustafa Yılmaz'ın kaybından bir gün sonra ise, kuzen Onur Yılmaz sırra kadem bastı. Genç kadın, eşinin kaybından sorumlu tuttuğu Onur Yılmaz'ın hem kendi kuzeni hem de kocasının kuzeni olduğunu dile getirdi."Kocamla aramızda akrabalık yok ama Onur kocamın anne tarafından kuzeni, benim ise baba tarafından kuzenim" dedi.



Elazığ'dan kaybolan Mustafa Yılmaz'la ilgili sorulara cevap vermek istemeyen kayınpederin kızını evlatlıktan reddettiği ifade edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili sıcak gelişme 2 Şubat'ta yaşandı. Kayıp damadın kayınpederi ve olayda adı geçen isimler şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Kuzen Onur Yılmaz'ın yurdışına kaçırıldığı ihtimali üzerinde duruluyor.