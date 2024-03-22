Dünya Su Günü ne zaman? (Dünya Su Günü mesajları)

DÜNYA SU GÜNÜ MESAJLARI

"İnsanın ve tabiatın yaşama kaynağı, dünyanın en kıymetli hazinesi olan sularımızı israf etmemek, kirletmemek, tasarruflu kullanmak bizim en büyük görevlerimizden biri. Bu hazineye daha sıkı sarılmak dileğiyle Dünya Su Günü'müz kutlu olsun."



"Ekosistemimizin devamı ve tabiat dengesi için su en kritik role sahiptir.22 Mart Dünya Su Günü"



"Onsuz ne biz varız, ne de hayat!

Kıymetini bilelim, azaltmayalım, çoğaltalım.

Dünya Su Günü Kutlu Olsun..."



"Dünyamızın geleceği için büyük öneme sahip suyumuzu tasarruflu kullanarak doğal kaynaklarımızı koruyalım. 22 Mart Dünya Su Günü kutlu olsun!"



"SU HAYATTIR! Tüm canlılar için temel bir gereksinim olan temiz su ve sulak alan ekosistemleri yaşamın temelidir. "



"Bugün Dünya Su Günü! Yaşanabilir yarınlar için, hayat kaynağımız olan suyumuzu koruyalım "



"Her damlası değerli, her damlasında hayat var. Dünya Su Günü Kutlu olsun."



"22 Mart #DünyaSuGünü'nde suyun değerini ve kuraklık tehlikesini bir kez daha vurguluyoruz. Su kaynaklarımızı korumak ve sürdürülebilir bir gelecek için birlikte hareket edebilir, daha yeşil bir geleceğe adım atabiliriz."



"Ülkemiz ve dünyamızın geleceği ve daha sürdürülebilir bir yaşam, verimli su yönetimi ile mümkün. Artık farkındalığı eyleme dönüştürme zamanı."



"Tüm canlıların; sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi, iklim krizine bağlı tüm etkilere dirençli hale gelebilmesi için orman ve su varlıklarımızı korumalıyız."



"Dünya nüfusunun dörtte birinden fazlası olan 2.1 milyar insan temiz suya ulaşamıyor. Doğaya saygılı ve kaynakların bilinçli kullanıldığı bir dünya umuduyla 22 Mart Dünya Su Günü kutlu olsun"