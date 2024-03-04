Dünyanın en büyük kruvaziyer gemisi Kuşadası'nda: 3 bin 745 turist, bin 675 mürettebat

Dünyanın en büyük ve yeni kruvaziyerlerinden 345 metre uzunluğunda ve 175 bin 500 groston ağırlığındaki İtalya bayraklı Sun Princess, dün sabah saatlerinde Kuşadası Limanı’na yanaştı. Bu yıl suya indirilen ve Kuşadası’na ilk seferini yapan kruvaziyer ile kente çoğunluğu ABD vatandaşı olan 3 bin 745 turist ve bin 675 mürettebat geldi.

Geminin kente ilk seferini gerçekleştirmesi nedeniyle Kuşadası Limanı içerisinde tören düzenlenerek turistler, Kuşadası Belediye Bandosu ve halk oyunları ekiplerinin gösterileri eşliğinde karşılandı. Sun Princess 2024 yılında Kuşadası'na 3 sefer daha yapacak.



Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik ve beraberlerindeki heyetle gemiye çıktı. Başkan Ömer Günel, gemi şirketinin CEO'su John Padgett ve kaptan Craig Street ile bir araya gelip, çeşitli hediyeler ve teşekkür plaketi takdim etti. Kruvaziyer gemisini dolaşarak, yöneticilerden bilgi alan Başkan Ömer Günel, daha sonra Kaymakam İbrahim Keklik'le birlikte dümene de geçti.