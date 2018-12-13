Antalya'nın İbradı belediyesi, Yukarı Mahalle sınırları içinde yapılması planlanan mermer ocağı projesi için verilen 'ÇED Gerekli Değildir' raporunun iptali için Antalya Valiliği aleyhine idare mahkemesinde dava açtı.

İbradı Belediyesi adına avukat Münip Ermiş tarafından açılan davada, 'ÇED Gerekli Değildir' kararının verildiğine ilişkin ilanın 4 Aralık 2018 tarihinde İbradı Kaymakamlığı'nın yazısıyla yapıldığı belirtilerek, hem yürütmeyi durdurma hem de iptali istendi.

ÖZEL KORUMA ALANI

Bu bölgede mermer ocağı için izin verilmesinin çevre açısından son derece sakıncalı olduğu belirtilen dava dilekçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Dünya Yaban Hayatını Koruma Vakfı (WWF) tarafından bölgenin çok önemli 9 alandan biri olarak belirlendiği kaydedildi.

UNESCO Dünya Miras Listesi Türkiye Birimi tarafından yapılan 2 yıllık değerlendirmelerle hazırlanan 'Aday Doğal Alan' önerileri listesinde, bazı yıllarda ön plana çıktığı da belirtilen bölgenin, Milli Parklar ve bazı kurumlar tarafından hazırlanan biyoçeşitlilik raporlarına göre de özel korumalı alan kabul edildiği kaydedildi.

DAĞ KEÇİLERİ VE YILKI ATLARI YAŞIYOR

Bölgenin, doğal açıdan koruma alanı olduğu gibi dünyanın en rahat nefes alınabilir alanlarından birisi olarak da tescilli olduğu vurgulanan dilekçede, çok sayıda endemik bitki içerdiği, projenin yörede yapılan arıcılık, hayvancılık ve tarımsal faaliyetleri olumsuz etkileyeceği ve bölgede sedir, ardıç gibi birçok yaşlı ağaç türünün yer aldığına dikkat çekildi. Dağ keçileri, yılkı atlarının da doğal yaşam alanı olduğu belirtilen bölgede, Toroslarda hayvancılık yapan nüfusun, göçerlerin, hayvanlarını otlattıkları alanları içerdiğine de işaret edildi.

ASAT TEHLİKEYE İŞARET ETTİ

Projenin kuş uçumu 300 metre mesafedeki Sülek pınarı ve Karamıklı su kaynakları başta olmak üzere su kaynaklarını olumsuz etkileyeceği belirtilen dilekçede, “Taş ocağı olarak işletilirse patlama zorunlu olarak yapılacaktır. Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın yazısında 'Alanın kuzey-kuzeybatısında yaklaşık 1.5 km uzaklığında İbradı Sülek su kaynağı bulunmakta olup patlatma usulü ile çalışma yapılmamalıdır. Ayrıca İbradı Sülek su kaynağının nitelik ve niceliğinde negatif etki tespit edilmesi durumunda faaliyetin durdurulması ayrıca akifer (yer altı sularını pınarlara ve kuyulara ileten gözenekli toprak) verimini negatif etkileyecek faaliyetler yapılmamalıdır' denmektedir. Bu durumun hayati öneme sahip olduğu çok net bir şekilde ifade edilmektedir" denildi.

ALTERNATİF TURİZM ALANI KONUMUNDA

Dilekçede, “Turizmin en büyük gelir olduğu bir ülkede, bölge önemli bir alternatif turizm alanı konumundadır. Şirket tarafından hazırlanan proje tanıtım dosyasında ileri sürülen görüşler projenin yukarıda bahsetmiş olduğumuz etkilerini cevaplamaktan uzaktır. Tehlikeli atık depolama alanında sızdırmazlık nasıl sağlanacağı belirtilmemiştir. Faaliyet alanında araç bakım ve tamirat yapılmayacağı belirtilmiştir. Ancak en yakın sanayinin nerede olduğu belirsizdir. Ne kadar lastik atığı çıkacağı da belli değildir. Üretim hesabında meteorolojik veriler göz önüne alınmamıştır. Bu nedenle hesaplama tümden yanlıştır" denildi.

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI DA İSTENİYOR

Projenin bu haliyle, yabanıl hayat, endemik türler, orman dokusu, çevreye ve sosyal yaşama etkisinin son derece olumsuz olacağı ifade edilen dilekçede, ÇED raporu hazırlanmasının zorunlu olduğu belirtildi. ÇED Gerekli Değildir raporunun iptali istenen davada, tarım ve ekoloji açısından değeri yüksek bir bölge olması, biyolojik çeşitliliğin, ekosistemin, tarımın ve köy halkının telafi edilemez zararlarla karşı karşıya kalacak olması gibi sebeplerden dolayı yürütmeyi durdurma da talep edildi.