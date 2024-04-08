Duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

Samsun-Ordu kara yolu Yaş Sebze ve Meyve Hali mevkisinde Ordu istikametine seyreden Kadir Yıldırım (22) idaresindeki otomobil, Çarşamba ilçesinde Kiremithane Camii'nin bahçe duvarına çarptı.
Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Yıldırım, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İlk müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan otomobil sürücüsü kurtarılamadı
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