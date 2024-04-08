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Duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde duvara çarpan otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

-Ordu kara yolu Yaş Sebze ve Meyve Hali mevkisinde Ordu istikametine seyreden Kadir Yıldırım (22) idaresindeki otomobil, Çarşamba ilçesinde Kiremithane Camii'nin bahçe duvarına çarptı.

Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Yıldırım, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlk müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan otomobil sürücüsü kurtarılamadı

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