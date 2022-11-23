Düzce'deki deprem sonrası 143 artçı sarsıntı

Düzce'de 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Birçok ilde hissedilen Gölyaka merkezli deprem sonrası en büyüğü 4,3 olan 143 artçı sarsıntı kaydedildi. Uzmanlar hasarlı binalara girilmemesi gerektiğini belirtiyor.

Düzce'deki deprem sonrası 143 artçı sarsıntı

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Düzce depremi 700 bin dinamitin patlamasına eşdeğer

Düzce depremi 700 bin dinamitin patlamasına eşdeğer

'nin Gölyaka ilçesinde saat 04.08'de 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntı; İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, Zonguldak, Bartın ve İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (); depremde Düzce'de 37, İstanbul'da 2, Zonguldak'ta 10, Sakarya'da 26, Bolu'da 1 ve Bursa’da 4 olmak üzere 80 kişinin yaralandığını bildirdi.

sonrası artçı sarsıntılar da devam ediyor. AFAD, en büyüğü 4,3 olan 143 artçı deprem meydana geldiğini duyurdu.

Artçı sarsıntıların devam edebileceği bu nedenle hasarlı binalara girilmemesi gerektiği belirtildi.

Düzce'deki deprem sonrası 143 artçı sarsıntı - 1

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