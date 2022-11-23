Düzce'deki deprem sonrası 143 artçı sarsıntı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 04.08'de 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntı; İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, Zonguldak, Bartın ve İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD); depremde Düzce'de 37, İstanbul'da 2, Zonguldak'ta 10, Sakarya'da 26, Bolu'da 1 ve Bursa’da 4 olmak üzere 80 kişinin yaralandığını bildirdi.

Deprem sonrası artçı sarsıntılar da devam ediyor. AFAD, en büyüğü 4,3 olan 143 artçı deprem meydana geldiğini duyurdu.

Artçı sarsıntıların devam edebileceği bu nedenle hasarlı binalara girilmemesi gerektiği belirtildi.

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