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Düzce'de Esmahanım köyünde sele kapılarak kaybolan 7 yaşındaki İlayda Sinem Kaplan'ın cansız bedeni Uğurlu köyü çıkışındaki Kozluk kapısı yanında bulundu.

Selde kaybolan 3 yaşındaki Kağan Töngel'i arama çalışmaları ise devam ediyor.

Daha önceden de 5 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Bölgede 17 ve 18 Temmuz'da etkili olan kuvvetli sağanaktan sonra Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde Melen Çayı'nın taşması nedeniyle birçok noktada sel ve heyelan meydana gelmişti.

Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile helikopterlerin desteğinde köylerde mahsur kalan 227 kişi kurtarılmış, 7 kişi hakkında kayıp ihbarı yapılmıştı.



DÜZCE'DE ARAÇLAR SELDE BÖYLE SÜRÜKLENDİ

