Ece Ronay'ın güzellik merkezine silahlı saldırı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sosyal medya fenomeni Ece Ronay'a ait güzellik merkezi, kurşunlandı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ece Ronay'ın güzellik merkezine silahlı saldırı
Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın paylaşımından bir gün sonra oto galeriye silahlı saldırı

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın paylaşımından bir gün sonra oto galeriye silahlı saldırı

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Sabaha karşı Osmanyılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi'nde sosyal medya fenomeni Ece Ronay'a ait güzellik merkezi, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandı.

İş yerinin camları kırılırken ihbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.
Polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ece Ronay'ın güzellik merkezine silahlı saldırı - 1

OTO GALERİ KURŞUNLANMIŞTI

Ece Ronay'ın eski eşinin araçlarının sergilendiğinin iddia edildiği oto galeri de dün akşam kurşunlanmıştı.

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