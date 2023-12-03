Ece Ronay'ın güzellik merkezine silahlı saldırı

Sabaha karşı Osmanyılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi'nde sosyal medya fenomeni Ece Ronay'a ait güzellik merkezi, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandı.



İş yerinin camları kırılırken ihbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

Polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



OTO GALERİ KURŞUNLANMIŞTI



Ece Ronay'ın eski eşinin araçlarının sergilendiğinin iddia edildiği oto galeri de dün akşam kurşunlanmıştı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin