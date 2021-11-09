Ece Şennur başından vurulmuş halde bulundu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, bir süre önce evlenen 30 yaşındaki Ece Şennur T., evinde annesi tarafından başından tabancayla vurulmuş olarak bulundu.



Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, Ece Şennur T.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.



Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Ece Şennur T.'nin cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.



Polisin olayla ilgili incelemesi devam ederken, intihar olasılığı üzerinde durulduğu öğrenildi.



Ece Şennur T.'nin yaklaşık bir ay önce arkadaşları ve ailesinden gizli, erkek arkadaşıyla resmi nikah kıydığı ancak ayrı yaşadıkları öğrenildi.