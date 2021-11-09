Ece Şennur başından vurulmuş halde bulundu

Denizli'de 30 yaşındaki Ece Şennur T., evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ederken intihar olasılığı üzerinde duruluyor.

Haberler - DHA 09.11.2021 - 14:46

Ece Şennur başından vurulmuş halde bulundu

İlişkili Haberler

Beylikdüzü’nde emekli polis, eşi ve kızını vurup intihar etti

Beylikdüzü’nde emekli polis, eşi ve kızını vurup intihar etti

Evdeki cinayette 5 gözaltı

Evdeki cinayette 5 gözaltı

'nin Merkezefendi ilçesinde, bir süre önce evlenen 30 yaşındaki Ece Şennur T., evinde annesi tarafından başından tabancayla vurulmuş olarak bulundu. 

Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, Ece Şennur T.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Ece Şennur T.'nin cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ederken, intihar olasılığı üzerinde durulduğu öğrenildi.

Ece Şennur T.'nin yaklaşık bir ay önce arkadaşları ve ailesinden gizli, erkek arkadaşıyla resmi nikah kıydığı ancak ayrı yaşadıkları öğrenildi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...