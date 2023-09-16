Edanur'u öldürdüğü pompalı tüfeği çantayla getirdiğini itiraf etti

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Gökhan Çatbaş'ın, nöbetçi mahkemede verdiği ifade ortaya çıktı.



Çatbaş, cinayeti işlediği pompalı tüfeği çantayla getirdiğini anlatarak, "Olay sırasında alkolün etkisindeydim. Bana hakaret etti. Gözüm döndü ve ateş ettim. Olayı tasarlamadım. Tüfeği yanımda getirmemin sebebi de intihar etmek içindi. Edanur'u öldürmek istemedim. Edanur ayrılmak istediği için olay günü son bir kez onunla konuşmak için gittim. Hakaret edince gözüm döndü." dedi.

