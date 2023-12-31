Edirne’de 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü

Edirne’nin Keşan ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi. Kazanın ardından Ö.K. isimli sürücü gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Edirne’de 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü

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’nin Keşan ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Mecidiye Köyü sahilinde meydana geldi. Öner Karapınar yönetimindeki 22 FB 651 plakalı otomobil, Tuz Gölü Taşkın Koruma Tesisi’ni geçtikten sonraki virajda karşı yönden gelen Ö.K. idaresindeki 34 AVC 646 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Öner Karapınar ile yanındaki arkadaşı Sami Sazlı araçta sıkışarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Edirne’de 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü - 1

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Karapınar ve Sazlı, kurtarılamadı.

Sürücü Ö.K. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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