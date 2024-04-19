Edirne’de motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Edirne’de yayaya çarpıp devrilen motosikletin sürücüsü ve yaya yaralandı.



Atatürk Bulvarı’nda U.K. yönetimindeki 59 DM 860 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan İ.G’ye çarptı.



Kazada devrilen motosikletin sürücüsü ve yaya yaralandı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi.



Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.



Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasınca görüntülendi.