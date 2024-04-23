Türkiye çöl tozu etkisinde | Uzmandan maske önerisi

Türkiye'de bu hafta Libya üzerinden gelen çöl sıcağı etkili. Sıcağın yanı sıra çöl tozları da yurtta etkisini gösterecek. Bu sabah birçok şehirde araçların üzerinde bu çamur fark edildi. Uzmanlar, maske kullanım konusunda uyarırken çöl tozlarının cuma gününe kadar etkili olacağını açıkladı.

Türkiye çöl tozu etkisinde | Uzmandan maske önerisi

bir kez daha çölden esen rüzgarın etkisi altında.

Libya üzerinden gelen bu çöl sıcağı, rüzgar ile birlikte tozu da getiriyor.

Uzmanlar, dün Marmara ve Ege'de çok yoğun şekilde etkili olmaya başlayan çöl tozlarının yarının Anadolu'da yoğunluğunu artıcağını dile getirdi.

Çöl tozları tüm yurtta cuma gününe kadar etkili olacak.

Türkiye çöl tozu etkisinde | Uzmandan maske önerisi - 1 Tekirdağ’da gökyüzünden yağan çamur sebebiyle, sokak aralarında park halinde bulunan araçlar çamurla kaplandı.

Türk Toraks Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Nilüfer Aykaç, "Yağış hafifse kuvvetli çamur bırakıyor. Yağış kuvvetliyse havayı temizliyor." dedi.

Perşembe günü Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesi'nde çamurlu yağmurların olacağını dile getiren Aykaç, cuma günü rüzgarların yön değiştireceğini ve havayı temizleyeceğini belirtti.

MASKE UYARISI

Özellikle akciğer hastalıkları başta olmak üzere kronik hastalıkları olanları çöl tozu olumsuz etkiliyor.

Çöl tozlarıyla birlikte hem içerisinde sanayi artıkları hem de bakteriyel artıklarla birlikte insan solunumla akciğerinin en küçük noktalarına kadar çöl tozlarını alabildiğine dikkat çeken Aykaç, koruyucu maske uyarısı yaptı.

Aykaç, "Toz koruyucu maskeler dediğimiz; N95'ler ya da ıslak bez yardımıyla solunumu öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

HAVA SICAKLIĞI ARTIYOR

Türkiye genelinde çarşamba günü ise hava sıcaklığı artıyor.

Meteoroloji ve Bakanlık saat vererek uyardı: Sıcaklıklar mevsim normallerinin 15 derece üstüne çıkacak (Dikkat! Toz yağacak)

ve Bakanlık saat vererek uyardı: Sıcaklıklar mevsim normallerinin 15 derece üstüne çıkacak (Dikkat! Toz yağacak)

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, vatandaşları sıcak havadan korunmaları için 11.00-16.00 arasında dışarı çıkmamalarını önerdi.

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