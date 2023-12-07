Edremit Körfezi çizik yeşil zeytini AB coğrafi işaret tescilini aldı

Balıkesir'in Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldı.



Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2018 yılında oda tarafından yapılan tescil başvurusunun sonuca ulaşarak Edremit Körfezi yeşil çizik zeytininin coğrafi işaretinin bugün itibariyle Avrupa Birliği Kırsal Tarım Dairesi Başkanlığınca onaylandığını söyledi.



Avrupa Birliği tescilini almaktan çok büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Çetin, "Çünkü bu Edremit'in aldığı ikinci Avrupa Birliği tescili. Daha önce Edremit zeytinyağımızda aynı şekilde Avrupa Birliği'nden tescili almıştı. Bu yüzden bir ilçe ticaret odası olarak gerçekten çok büyük mutluluk duyuyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.



AB coğrafi işaretinin bölge üreticilerine, marka sahiplerine ve Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyen Çetin, şunları kaydetti:



"Edremit zeytini Türkiye'nin ve dünyanın en kaliteli ve en nadide zeytin türlerinden biri. Özellikle Edremit Körfezi'nde yetişen ve bu bölgeye hakim olan bir zeytin türü. Tabii ki bütün zeytin türlerinin kendine, bölgelerine has özellikleri vardır. Fakat bizim zeytinimiz özellikle zeytinyağımız, uygun saklama koşullarında uzun süre nefasetini koruyabilen bir yağdır.

Yeşil çizik zeytinimiz, çekirdeği iri olmasına rağmen eti daha lezzetli ve lezzetini de uzun süre koruyabiliyor. Dünyada da sadece Edremit Körfezi'nde yetişen bir tür olarak son derece kalitelidir. Bu kalite ve güvence de Avrupa Birliği tarafından onaylandı. Artık tüketiciler Avrupa Birliği onaylı Edremit zeytinyağını ve Edremit Körfezi Yeşil Çizik zeytinini gönül rahatlığıyla tüketebilirler."



Çetin, tüketicilere özellikle seçtikleri ürünlerde coğrafi işaretli ürünleri tercih etmelerini ve üzerinde Avrupa Birliği coğrafi tescil logosu olan ürünleri tercih etmelerini önerdi.



Edremit Körfezi Zeytin Üreticileri Federasyonu Başkanı Mehmet Hakkı Semerci de Edremit çizik yeşil zeytinin lezzetini Kazdağları ve Madra Dağı'nın eteklerindeki mikroklima özelliğine sahip havasından aldığını vurguladı.



Üretilen ürünün bu coğrafi şartlardan dolayı farklı olduğunu dile getiren Semerci, "Bu lezzetin şimdi Avrupa'da tescili oldu. Bizim ülkemizde daha az olmasına rağmen Avrupa'da tüketicinin bölgesel tescillere önem verdiğini ve bölgemiz çizik zeytini üreten üreticilerinin ürünlerinin daha hakkıyla temsil edileceğini ve değer bulacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

