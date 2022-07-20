Edremit'te tekne battı: 1 kişi yüzerek kurtuldu, 2 kişi aranıyor

Balıkesir'de otel işleten Sinan Yeniçeri, dün saat 21.00 sıralarında beraberinde Hasan Hüseyin Işıktaş ve Volkan Onay ile 'Never Say' isimli motorlu fiber teknesiyle Akçay Mahallesi'nden denize açıldı.

21.30 sıralarında tekne alabora oldu. Teknenin battığını sahilden gören Yeniçeri’nin kardeşi Kamuran Yeniçeri, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Teknedekilerden Volkan Onay, bir süre sonra yüzerek kıyıya çıktı.



Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Sinan Yeniceri ve Hasan Hüseyin Işıktaş için arama kurtarma çalışması başlattı. Geniş bir alanda geceden beri süren, Balıkesir Büyükşehir Belediye Sualtı Arama Kurtarma ekibinin de destek verdiği çalışmalardan şu ana kadar sonuç alınamadı.

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Akçay'a gidip olayla ilgili sahil güvenlik yetkililerinden bilgi aldı.

"HAVADAN VE KARADAN ARAMA YAPILIYOR"

Kaymakam Odabaş, burada yaptığı açıklamada, "Elim bir kaza meydana geldi. AFAD ekipleri ve sahil güvenlik ekiplerimiz burada çalışıyorlar. Sahil güvenlik ekibimiz 1 helikopter ve 3 bot ile bu bölgede, 1 uçak ile de Gömeç ilçesinde arama yapıyor. Ekiplerimiz ayrıca karadan da aramalara devam ediyor. Şu an 2 kişi kayıp" dedi.



"MOTOR ARIZASYAPINCA AÇIĞA SÜRÜKLENMİŞLER"



Kayıp olan iki kişiden otel işletmecisi Sinan Yeniçeri'nin kardeşi Kamuran Yeniçeri de "Dün saat 21.30 sıralarında tekneyle açıldılar. Tekne motor arızası yapınca açığa sürüklenmişler. Küçük bir balıkçı teknesiydi" dedi.

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