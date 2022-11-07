Ege Üniversitesi'nde patlama: 1'i ağır, 2 yaralı

İzmir'deki bir üniversitenin laboratuvarında meydana gelen patlamada yaralanan 2 kişiden birinin durumu ağır.

İzmir'de bir üniversiteye bağlı araştırma merkezi laboratuvarında gaz sıkışması kaynaklı meydana gelen patlama nedeniyle 2 kişi yaralandı.

Bornova ilçesindeki Ege Üniversitesi Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezindeki bir laboratuvarda çalışanların temizlik yaptığı bir kazanda patlama meydana geldi.



Gaz sıkışması sonucu yaşandığı belirtilen patlamada 2 kişi yaralandı.

Ege Üniversitesi Hastanesi ve Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

