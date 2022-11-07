Ege Üniversitesi'nde patlama: 1'i ağır, 2 yaralı

İzmir Ege Üniversitesi'ndeki bir laboratuvarda gaz sıkışması sonucu patlama meydan geldi. Olayda, 1'i ağır olmak üzere iki kişi yaralandı.

Ege Üniversitesi'nde patlama: 1'i ağır, 2 yaralı

İzmir'deki bir üniversitenin laboratuvarında meydana gelen patlamada yaralanan 2 kişiden birinin durumu ağır. 

İzmir'de bir üniversiteye bağlı araştırma merkezi laboratuvarında gaz sıkışması kaynaklı meydana gelen nedeniyle 2 kişi yaralandı.

Bornova ilçesindeki Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezindeki bir laboratuvarda çalışanların temizlik yaptığı bir kazanda patlama meydana geldi.

Gaz sıkışması sonucu yaşandığı belirtilen patlamada 2 kişi yaralandı.

Ege Üniversitesi Hastanesi ve Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...