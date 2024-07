Ege Üniversitesi'nde yurt ücretlerine yüzde 300 zam

Yurt masrafını karşılayabilmek için hem çalışıp hem öğrenimine devam etmeyi düşündüğünü dile getiren Arıcı, "İşe girmeyi düşünüyorum. Çünkü başka seçeneğim yok. Mecburen çalışmak zorundayım. Özel yurda gidemem. Son bir yıldır burada kalıyordum. Ayın 17’sine kadar 10 bin 500 lira ödememizi istediler. Ne yapacağımızı şaşırdık. Bu da kayıt yenileme için depozito ücreti olarak isteniyor. Zaten odalarda imkanlarımız çok kötü. Sıcaktan nefes alamıyoruz. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında bile klima var. Ben yatay geçişle geldim. Mersin'de KYK’da kalıyordum. Ama burada o imkanım olmadı." diye konuştu.



"EVE ÇIKMAM ÇOK ZOR"



Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 2’nci sınıf öğrencisi Deniz Çinko da "Öğrenci Köyü'nde kalıyorum. Kiramız 1480 liraydı. 6 bin liraya çıktı. Yüzde 300 zam var. Bursla okuyan öğrenciler vardı. Onlar nasıl yapacaklar? Ailem Aydın'da yaşıyor. Eve çıkmam çok zor. Ev kiralarında yüzde 25 zam oranı da değişti. Şu an eve çıkmam için 3 katı kira ödemem gerekiyor. Üzerine her yıl ev sahibinin yapacağı zam eklenecek. İki yıl sonra, çıkın dese çıkmak zorundayız. Ne yapacağımı bilmiyorum. Okulun bitmesine normalde 3 yıl var. Zor bir durumdayım." dedi.



KYK KAPASİTESİ 14 BİNE ÇIKARILDI



Ege Üniversitesi’nden konuyla ilgili bir açıklama yapılmazken, üniversite içindeki KYK yurtlarında barınabilen öğrenci sayısının yani kapasitenin bu yıl, bin öğrenciden 14 bine çıkarıldığı öğrenildi. Yaklaşık 2 bin kapasiteli Öğrenci Köyü’nün KYK’ya alternatif olarak hizmet verdiği bildirildi.



"ARTIŞ YÜZDE 305"



CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"Ege Üniversitesi 2023-2024 yılı öğrenci köyü aidatı, 2 kişilik oda 1480 lira, 3 kişilik oda 1250 lira. 2024-2025 yılı öğrenci köyü aidatı 2 kişilik oda 6 bin lira, 3 kişilik oda 5 bin lira. Artış yüzde 305. İçerisinde yemek yok, odalarda klima yok. Çamaşır yıkama ücretli. Bu çocuklar size ne etti eyyy Ege Üniversitesi! Bu öğrenciye zulümdür. Bu fahiş artışı bir an önce geri alın. Hesabı keşke TÜİK’e göre yapsanız. TÜİK’e göre yurt ücreti 457 lira, ev kirası 5845 lira."