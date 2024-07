Ege’de gerilim önlendi | MSB kaynakları: Belirlenen koordinatlarda gemiye izin verildi

İTALYAN BAYRAKLI R/V IEVOLI RELLUME GEMİSİNİN EGE DENİZİNDEKİ FAALİYETLERİ



Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Ege’nin güneyinde Türk deniz yetki alanına girmeye çalışan bir İtalyan gemisiyle ilgili gerginlik yaşandığına ilişkin haberlere ilişkin açıklama yaptı.



“Yunanistan tarafından 21 Temmuz tarihinde İtalyan bayraklı R/V IEVOLI RELLUME Kablo döşeme gemisinin icra edeceği faaliyetlere ilişkin bir kısmı Deniz Yeki Alanlarımıza giren seyir duyuruları yayınlanmıştır.” denilen açıklamada, konuyla ilgili olarak itiraz nitelikli seyir duyuruları yayınlandığı belirtilerek, Türkiye’nin deniz yetki alanına giren bölgelerde çalışma yapılabilmesi için izin alınması gerektiğinin bildirildiği ifade edildi.



Söz konusu geminin 22 Temmuz günü, Türk deniz yetki alanına girmemesi konusunda uyarıldığı, İtalyan bayraklı geminin Türk gemileri tarafından engellendiği belirtildi.



Kaynaklar, “Daha sonra yapılan koordinasyon neticesinde belirtilen koordinatlarda çalışma yapılmasına izin verilmiş ve Deniz Kuvvetlerimize ait gemiler refakatinde faaliyetini tamamlayarak kıta sahanlığımızdan ayrılmıştır. Bahse konu geminin faaliyetleri bölgede bulunan Deniz Kuvvetleri unsurlarımızca yakından takip edilmektedir. Deniz yetki alanlarımıza saygı duyan ve işbirliği yapan Yunan ve İtalyan makamlarına teşekkür ediyoruz.” açıklamasında bulundu.



IRAK CUMHURBAŞKANI EŞİNİN TÜRKİYE ALEYHİNE AÇIKLAMALARI



Bakanlık kaynakları, Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid’in eşi ve ülkenin eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin baldızı Shanaz İbrahim Ahmed’in “TSK’nın operasyonları sivil halka zarar veriyor” şeklindeki sözlerine şu cevabı verdi:



“TSK’ya yönelik söz konusu iddialar asılsızdır. Ayrıca, bu açıklama ve ithamların, Irak’ın genelini yansıtmadığı açıktır. Kaldı ki Irak tarafı da PKK’yı yasaklı örgüt olarak ilan etmiştir. Ülkemiz kardeş Irak ile bu türden asılsız iddialar üzerine diyalog geliştirmemektedir. Türkiye olarak ikili ilişkilerimizi her alanda geliştirmek istiyoruz. Bu alanlardan biri de terörle mücadeledir. Irak’ın kuzeyinde kilit kapanacak ama terörle mücadele hiçbir zaman bitmeyecek. ‘Terör’ kelimesi bu coğrafyadan tamamen silinene kadar mücadelemiz devam edecek.”



ABD’NİN SURİYE’YE AVENGER STINGER HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNİ NAKLETMESİ



Bakanlık kaynakları, ABD’nin Suriye’ye Avenger Stinger hava savunma sistemlerini naklederek bunları terör örgütü PKK/YPG’ye verdiğine dair haberlere ilişkin şunları kaydetti:



“TSK, savunma ve güvenlik konusunda her gelişmeyi yakından takip etmektedir. ABD, bölgede bulunan kendi üslerinin hava savunmasını sağlamak maksadıyla Avenger stinger Hava Savunma Sistemleri göndermiştir. Müttefikimiz ABD'den beklentimiz, daha önce DEAŞ’la mücadele bahanesiyle terör örgütü PKK/YPG-SDG'ye verdiği tüm yardım ve desteği sonlandırması, bir terör örgütüyle işbirliği yapılarak başka bir terör örgütüyle mücadele edilemeyeceğini anlaması ve terörle mücadelemize samimi destek vermesidir.”



İDLİB’DEKİ M4 KARAYOLUNDA RUSYA İLE YENİDEN DEVRİYELER BAŞLAYACAK MI?



Bakanlık kaynakları, İdlib’deki M4 karayolunda Rusya ile yeniden ortak devriyelerin başlayıp başlamayacağına dair soruya şu cevabı verdi:



“Bölgenin barış ve huzura kavuşması için Türk Silahlı Kuvvetleri her türlü girişimde bulunmaktadır ve gelecekte de bulunmaya devam edecektir. Bu kapsamda, M4 karayolunun güvenliğinin kontrol edilmesi konusunu başından beri ifade etmekteyiz. Bu konuda muhataplar ile görüşmeler sürmektedir. Türkiye, bölgede istikrar ve barışa katkı sağlayacak hiçbir çabadan çekinmemekte, sorumluluk almaktan imtina etmemektedir.”