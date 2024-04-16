Eğirdir Gölü 2028 yılında ikiye ayrılma tehlikesi yaşıyor

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde bulunan ve mevsimsel yağışların azlığı nedeniyle kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya kalan en büyük içme ve sulama havzası Eğirdir Gölü, önlem alınmadığı takdirde 2028 yılında ikiye ayrılma tehlikesi yaşıyor.

Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, gölün kuraklık karşısında beklenen olumsuz senaryodan etkilenmemesi için Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ile birlikte altı havzada nehir havzası yönetim planlarının hazırlanması projesini yürütüyor.

Proje hakkında bilgi veren Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Meltem Kaçıkoç, Eğirdir Gölü’nün sosyo ekonomik açıdan kritik öneme sahip olduğunu belirterek, "Gölün sürdürülebilir etkin kullanımı için kritik su seviyeleri mevcut. Son yıllarda yaşanan iklim değişikliğinin muhtemel kuraklık etkilerine ek olarak tarımsal sulamada su kullanımı birleştiğinde göl su seviyesinin hızlı bir şekilde kritik seviyelere ulaştığı gözlenmiştir. Kritik seviyelerden en önemlilerinden bir tanesi de 913 metre ve bunu kuruma noktası olarak da adlandırabiliyoruz. 913 metre su koduna ulaşıldığı zaman gölün Hoyran bölümü ile arasında yer alan boğaz tamamen kuruyacak ve göl iki parçaya ayrılacak. Sonrasında da gölün eski haline gelmesi belki de mümkün olmayacaktır." dedi.

Gölün su seviyesinin daha da azalmaması için alınması gereken tedbirlerden bahseden Kaçıkoç, modelleme çalışması ile sonuçları sınanmış hayata geçirilebilir eylem planlarına ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Bölgede iklim değişikliği etkilerine karşı dirençliliğin artırılabilmesi ve gölün etkin kullanılabilmesinin garanti altına alınabilmesi için çalışmalara devam ettiklerini dile getiren Kaçıkoç, “Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ile birlikte altı havzada nehir havzası yönetim planlarının hazırlanması projesi çerçevesinde modelleme çalışmaları gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.