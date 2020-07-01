Eğlence mekanları ve nargile kafeler ne zaman açılacak?

Normalleşme takvimi kapsamında 1 Temmuz'dan itibaren yeni kararlar uygulanmaya başlıyor. Sinemalar, tiyatrolar ve düğün salonları tekrar açılıyor. Peki, eğlence mekanları ve nargile kafeler de açılacak mı?

ntv.com.tr 01.07.2020 - 11:03

Eğlence mekanları ve nargile kafeler ne zaman açılacak?

İlişkili Haberler

Lunaparklar ne zaman açılacak? İşte normalleşme takvimi...

Lunaparklar ne zaman açılacak? İşte normalleşme takvimi...

Düğün salonları, internet kafe ve sinemalar açılıyor

Düğün salonları, internet kafe ve sinemalar açılıyor

Sinemalar ve tiyatrolar açılıyor (İşte alınacak önlemler)

Sinemalar ve tiyatrolar açılıyor (İşte alınacak önlemler)

Corona virüsle mücadele kapsamında birçok yer gibi eğlence mekanları ve nargile kafeler de kapatılmıştı. Normalleşme takviminde yer alan adımların uygulanmasıyla yavaş yavaş hayat normale dönüyor.

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeye göre 1 Haziran 2020 itibariyle lokanta, restoran, kafe, park, piknik, alanları, mesire yerleri ve giyim pazarları gibi yerler belirlenen kurallar çerçevesinde hizmet vermeye başlamıştı.

1 Temmuz itibariyle de sinenalar, tiyatrolar ve düğün salonları açılıyor. Ancak henüz eğlence mekanları ve nargile kafelerle ilgili bir açıklama gelmedi. 

Eğlence mekanlarının açılmasıyla ilgili daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Türkiye olarak biz de Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda virüsün yayılmasını engellemek ve insanımızın sağlığını korumak için pek çok önlem aldık. Nargile salonu, kıraathane, eğlence merkezi, gece kulübü, bar gibi tütün ürünlerinin yaygın olarak kullanıldığı mekanları süratle kapattık. 1 Haziran itibarıyla uygulanacak normalleşme takvimimizde de vatandaşlarımızın sağlığını gereksiz şekilde riske atacak adamlardan uzak durduk" demişti.

NORMALLEŞME SÜRECİNDE YENİ ADIMLAR

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...