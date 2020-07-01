Eğlence mekanları ve nargile kafeler ne zaman açılacak?

Corona virüsle mücadele kapsamında birçok yer gibi eğlence mekanları ve nargile kafeler de kapatılmıştı. Normalleşme takviminde yer alan adımların uygulanmasıyla yavaş yavaş hayat normale dönüyor.

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeye göre 1 Haziran 2020 itibariyle lokanta, restoran, kafe, park, piknik, alanları, mesire yerleri ve giyim pazarları gibi yerler belirlenen kurallar çerçevesinde hizmet vermeye başlamıştı.



1 Temmuz itibariyle de sinenalar, tiyatrolar ve düğün salonları açılıyor. Ancak henüz eğlence mekanları ve nargile kafelerle ilgili bir açıklama gelmedi.

Eğlence mekanlarının açılmasıyla ilgili daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Türkiye olarak biz de Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda virüsün yayılmasını engellemek ve insanımızın sağlığını korumak için pek çok önlem aldık. Nargile salonu, kıraathane, eğlence merkezi, gece kulübü, bar gibi tütün ürünlerinin yaygın olarak kullanıldığı mekanları süratle kapattık. 1 Haziran itibarıyla uygulanacak normalleşme takvimimizde de vatandaşlarımızın sağlığını gereksiz şekilde riske atacak adamlardan uzak durduk" demişti.

NORMALLEŞME SÜRECİNDE YENİ ADIMLAR