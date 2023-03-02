Ehliyet sınavında kopya çekmek isterken yakalandı

Ağrı’da ehliyet sınavına giren bir kişi, kopya çekmek için vücuduna gizlediği elektronik düzenekle yakalandı.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu sınavlarının yapıldığı E-Sınav Merkezi'nde ehliyet sınavına giren bir kişinin durumundan şüphelenen gözetmenler durumu polise bildirdi.



Polislerce bu kişi üzerinde yapılan incelemede, kulağında ve kıyafetlerinin altında kopya çekmek için özel hazırlanmış düzenek bulundu.



​​​​​​​Zanlı hakkında "Sınav Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapıldı.