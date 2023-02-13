Ehliyet sınavları ertelendi mi? MEB'den e-Sınav duyurusu

Motorlu taşıtlar sürücü kursu e-sınavlarının ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu. Yapılan açıklamada 7-12 Şubat arasında yapılması planan ehliyet e-sınavlarının tüm Türkiye genelinde ileri bir tarihe erteleneceği açıklandı.

HANGİ SINAVLAR ERTELENDİ?

Yapılan duyuruda; 06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş Pazarcık merkezli meydan gelen depremler nedeniyle 7 gün süreyle millî yas ilan edilirken Millî Eğitim Bakanlığı da bu süre içindeki e-Sınav'lar ile ilgili karar aldı. Millî Eğitim Bakanlığı, millî yas nedeniyle 07 - 12 Şubat 2023 tarihleri arasında, ülke genelinde e-Sınav merkezlerinde yapılacağı duyurulan motorlu taşıt sürücülüğü ile mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında yapılan ustalık, kalfalık ve amatör telsizcilik gibi sınavların tümünün daha sonra gerçekleştirileceğini açıkladı.