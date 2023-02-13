Ehliyet sınavları ertelendi mi? MEB'den e-Sınav duyurusu

Millî Eğitim Bakanlığınca Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle millî yas ilan edilmesinin ardından birçok sınavın tarihinde erteleme kararı alındı. MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) bünyesindeki bazı sınavlar ileri bir tarihe ertelendi. Peki, hangi sınavlar ertelendi, ehliyet sınavları ertelendi mi?

Ehliyet sınavları ertelendi mi? MEB'den e-Sınav duyurusu

Motorlu taşıtlar sürücü kursu e-sınavlarının ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu. Yapılan açıklamada 7-12 Şubat arasında yapılması planan ehliyet e-sınavlarının tüm genelinde ileri bir tarihe erteleneceği açıklandı. 

Ehliyet sınavları ertelendi mi? MEB'den e-Sınav duyurusu - 1

HANGİ SINAVLAR ERTELENDİ?

Yapılan duyuruda; 06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş Pazarcık merkezli meydan gelen depremler nedeniyle 7 gün süreyle millî yas ilan edilirken Millî Eğitim Bakanlığı da bu süre içindeki e-Sınav'lar ile ilgili karar aldı. Millî Eğitim Bakanlığı, millî yas nedeniyle 07 - 12 Şubat 2023 tarihleri arasında, ülke genelinde e-Sınav merkezlerinde yapılacağı duyurulan motorlu taşıt sürücülüğü ile mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında yapılan ustalık, kalfalık ve amatör telsizcilik gibi sınavların tümünün daha sonra gerçekleştirileceğini açıkladı.

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