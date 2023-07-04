Seçim sonrası değişim çağrısı yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, değişim manifestosunu duyurdu.

İmamoğlu, manifestonun yer aldığı "iktidaricindegisim.org" sitesini Twitter hesabından paylaştı.

Manifestoda, toplumun muhalefetten değişim beklediği kaydedildi. Metinde, "Bu ihtiyaç ortadayken hiçbir şey olmamış gibi davranmak, eski yanlışlarda ısrar etmek yenilgiden acı çeken milyonlarca vatandaşın duygularını anlamamaktır." denildi.

"PARTİLERİN DEMOKRASİYİ KORUMA SORUMLULUĞU VAR"

Muhalefetin iktidar alternatifi olmayı başaramadığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Devletin dejenere edildiği son yıllarda Türkiye’nin muhalif partileri demokrasinin korunmasında yetersiz kaldılar. Oysa ki siyasi partiler demokrasinin asli bekçileridir; demokrasiyi koruma ve geliştirme sorumlulukları vardır. Muhalefet vatandaş için sadece bir alternatif değil, aynı zamanda demokrasi için vazgeçilmez bir denge ve denetleme unsurudur."

"DEĞİŞİM FIRSATI KAÇIRILDI"

Son seçimlerde Türkiye'nin değişim fırsatını kaçırdığı belirtilen manifestoda, şöyle denildi:

"Muhalif seçmenin değişim talebi karşılanamadı. Rejimi değiştirecek güven ve umut tesis edilemedi. Ekonomik krizin yakıcı etkileri nedeniyle iktidarın en zayıf olduğu koşullarda hem parlamento hem de Cumhurbaşkanlığı seçimleri kaybedildi. Sonuçta değişim talep eden kesimlerde çok büyük bir hayal kırıklığı ve umutsuzluk ortaya çıktı."

"DEĞİŞİMİN ANAHTARI CHP"

Muhalefette değişimin temelinin toplumsal talep; anahtarının ise Cumhuriyet Halk Partisi olduğu kaydedildi ve "Değişerek iktidar olma, ülkemizi demokrasi ve uygarlık yolunda yukarıya taşıma hedefiyle çıktığımız bu yol, tüm vatandaşlarımızın katılımına açıktır." denildi.